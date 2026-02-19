Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 3. mağlubiyetini aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Nottingham Forest'e 3-0 kaybeden Fenerbahçe, 3. mağlubiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Nottingham Forest'e 3-0 mağlup oldu. Bu sezon lig aşamasında Dinamo Zagreb ve Aston Villa'ya kaybeden sarı-lacivertliler, organizasyonda 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kanarya, 26 Şubat Perşembe günü bu turun rövanşına çıkacak.

Avrupa Ligi'nde 3. kez gol bulamadı

Sarı-lacivertliler, bugün gol sevinci yaşayamazken bu sezon Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ve Aston Villa maçlarının ardından 2. kez fileleri havalandıramadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı