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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olimpiakos ile karşılaşacak

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Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olimpiakos ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final aşaması, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu turdaki tüm maçlar TSİ 19.45'te başlayacak. Çeyrek final rövanş müsabakaları ise 18 Nisan'da yapılacak. Fenerbahçe, Yunan temsilcisi Olimpiakos'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:

Viktoria Plzen - Fiorentina

Olimpiakos - Fenerbahçe

Club Brugge - PAOK

Aston Villa - Lille - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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