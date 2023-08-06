Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Takım, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor'u ağırlayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.