Fenerbahçe, Twente Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam ediyor.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, Twente maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.