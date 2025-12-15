Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: Chobani

Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Anıl Usta

Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 55 Levent Mercan), Fred (Dk. 67 İsmail Yüksek), Alvarez (Dk. 78 Bartuğ Elmaz), Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Oğuz Aydın), Duran (Dk. 67 Szymanski)

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Guilherme (Dk. 85 Yasir Subaşı), Jin-Ho (Dk. 46 Pedrinho), Bardhi (Dk. 90 Kaan Akyazı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 90 Jevtovic), Bjorio, Muleka, Umut Nayir (Dk. 85 Melih Bostan)

Goller: Dk. 28 (Penaltıdan) ve Dk. 37 Talisca, Dk. 30 Mert Müldür, Dk. 87 Asensio ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 8 Jin-Ho, Dk. 48 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 34 Fred, Dk. 42 Kerem Aktürkoğlu ( Fenerbahçe )

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

58. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi direkt kaleyi denedi, Ederson uzanarak köşeye giden topu kornere tokatladı.

70. dakikada Pedrinho'nun soldan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Melih İbrahimoğlu uzaktan sert vurdu, köşeye giden topu Ederson kontrol etmeyi başardı.

74. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Andzouana uzaktan sert vurdu ancak kaleci Ederson bu pozisyonda da gole izin vermedi.

87. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada kaleci Bahadır'dan seken top Asensio'nun önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden sert vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.

Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
104 yaşındaki annesini altın tabutta defnetti

Ülkenin en yoksul bölgesinde akıllara durgunluk veren cenaze töreni
Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda

Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe, Konyaspor'u 9 dakikada mat etti

Fenerbahçe, Konya'yı 9 dakika içinde mat etti! Kadıköy'de resital
Bahar dizisi final yapıyor

Gün değişikliği de kurtarmadı, o dizinin fişi çekildi
title