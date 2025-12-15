Futbol: Trendyol Süper Lig
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Stat: Chobani
Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Anıl Usta
Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 55 Levent Mercan), Fred (Dk. 67 İsmail Yüksek), Alvarez (Dk. 78 Bartuğ Elmaz), Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Oğuz Aydın), Duran (Dk. 67 Szymanski)
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Guilherme (Dk. 85 Yasir Subaşı), Jin-Ho (Dk. 46 Pedrinho), Bardhi (Dk. 90 Kaan Akyazı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 90 Jevtovic), Bjorio, Muleka, Umut Nayir (Dk. 85 Melih Bostan)
Goller: Dk. 28 (Penaltıdan) ve Dk. 37 Talisca, Dk. 30 Mert Müldür, Dk. 87 Asensio ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 8 Jin-Ho, Dk. 48 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 34 Fred, Dk. 42 Kerem Aktürkoğlu ( Fenerbahçe )
58. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi direkt kaleyi denedi, Ederson uzanarak köşeye giden topu kornere tokatladı.
70. dakikada Pedrinho'nun soldan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Melih İbrahimoğlu uzaktan sert vurdu, köşeye giden topu Ederson kontrol etmeyi başardı.
74. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Andzouana uzaktan sert vurdu ancak kaleci Ederson bu pozisyonda da gole izin vermedi.
87. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada kaleci Bahadır'dan seken top Asensio'nun önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden sert vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.
Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.