Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
Güncelleme:
Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı. Gümüştekin yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

  • Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı.
  • İstanbul Emniyeti saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.
  • İbrahim Gümüştekin 11 Ocak'ta Üsküdar Kuzguncuk'ta düzenlenen silahlı saldırıda hedef alınmış ve saldırıda 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu ölmüştü.

Fenerbahçe tribün liderlerinden olan İbrahim Gümüştekin, Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gümüştekin'in tedavisi sürerken, İstanbul Emniyeti olayın tüm yönlerini aydınlatmak için kapsamlı soruşturma başlattı. Saldırının nedeni ve arka planı titizlikle inceleniyor.

Fenerbahçe'nin tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

11 Ocak gecesi Üsküdar Kuzguncuk'ta bir otoparka uzun namlulu silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda hedefin Fenerbahçe tribün liderderinden İbrahim Gümüştekin olduğu ortaya çıkarken, saldırıda otoparkta bulunan 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu hayatını kaybetmişti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Serhat'ın yaraları iyileşmedi daha karanlık yapıların elinde ki oyuncak yapı.. Spor dışında her halt var ne biçim camia bunlar

Haber YorumlarıLahmacun ayran:

Eroin satıyormuş ondan vurmuşlar

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Bir GALATASARAY'lı olarak geçmiş olsun diyorum. Spor rekabet gerektirir. Böyle şeyler yaşanması üzücü.

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Haça maça takiko faka basmasa

