Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı. Gümüştekin yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gümüştekin'in tedavisi sürerken, İstanbul Emniyeti olayın tüm yönlerini aydınlatmak için kapsamlı soruşturma başlattı. Saldırının nedeni ve arka planı titizlikle inceleniyor.
DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
11 Ocak gecesi Üsküdar Kuzguncuk'ta bir otoparka uzun namlulu silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda hedefin Fenerbahçe tribün liderderinden İbrahim Gümüştekin olduğu ortaya çıkarken, saldırıda otoparkta bulunan 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu hayatını kaybetmişti.