Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için santrfor arayışında. Ademola Lookman, sarı-lacivertli yönetimin yeniden gündemine geldi. Atalanta'nın golcü için ilk etapta 45 milyon euro talep ettiği, ancak tekliflerin gelmemesi sonrasında bu rakamı 35 milyon euroya çektiği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, bu gelişme üzerine hem oyuncu hem de Atalanta ile görüşmeleri hızlandırdı.

  • Fenerbahçe, santrfor transferi için Ademola Lookman ile yeniden görüşmelere başladı.
  • Atalanta, Ademola Lookman için istediği bonservis bedelini 45 milyon eurodan 35 milyon euroya düşürdü.
  • Napoli de Ademola Lookman için transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe, santrfor arayışında rotayı yeniden Atalanta forması giyen Ademola Lookman'a çevirdi.

FENERBAHÇE'DE LOOKMAN GÜNDEMİ YENİDEN

Ara transfer döneminde Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, santrfor transferinde ise henüz istediği sonuca ulaşamadı. Sarı-lacivertli yönetim, bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen Ademola Lookman için yeniden harekete geçti.

BONSERVİS TALEBİ GERİLEDİ

Atalanta'nın Nijeryalı golcü için ilk etapta 45 milyon euro talep ettiği, ancak beklenen tekliflerin gelmemesi sonrası bu rakamı 35 milyon euroya çektiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, hem oyuncu hem de Atalanta ile yeniden görüşme yapmak üzere hazırlıklarını hızlandırdı.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

SADDETTİN SARAN'DAN HIZ TALİMATI

Göztepe maçında santrfor eksikliğinin net şekilde hissedilmesi sonrası Başkan Sadettin Saran'ın transfer sürecinin hızlandırılmasını istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda İtalya ile temaslarını artırdı.

NAPOLI DE DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli'nin de Ademola Lookman için devreye girdiği ve transfer yarışının kızıştığı belirtildi. Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 18 maçta görev alırken 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

