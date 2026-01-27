Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe, santrfor arayışında rotayı yeniden Atalanta forması giyen Ademola Lookman'a çevirdi.

FENERBAHÇE'DE LOOKMAN GÜNDEMİ YENİDEN

Ara transfer döneminde Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, santrfor transferinde ise henüz istediği sonuca ulaşamadı. Sarı-lacivertli yönetim, bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen Ademola Lookman için yeniden harekete geçti.

BONSERVİS TALEBİ GERİLEDİ

Atalanta'nın Nijeryalı golcü için ilk etapta 45 milyon euro talep ettiği, ancak beklenen tekliflerin gelmemesi sonrası bu rakamı 35 milyon euroya çektiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, hem oyuncu hem de Atalanta ile yeniden görüşme yapmak üzere hazırlıklarını hızlandırdı.

SADDETTİN SARAN'DAN HIZ TALİMATI

Göztepe maçında santrfor eksikliğinin net şekilde hissedilmesi sonrası Başkan Sadettin Saran'ın transfer sürecinin hızlandırılmasını istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda İtalya ile temaslarını artırdı.

NAPOLI DE DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli'nin de Ademola Lookman için devreye girdiği ve transfer yarışının kızıştığı belirtildi. Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 18 maçta görev alırken 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.