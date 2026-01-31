Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha "Tamam" dedirttiler
Fenerbahçe, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için Angers forması giyen Sidiki Cherif'i kadrosuna katmak üzere. Sarı-lacivertli kulübün, Cherif'i 22 milyon Euro satın alma opsiyonu ve bonuslar içeren bir anlaşmayla kiraladığı öne sürüldü. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Ligue 1'de 19 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.
- Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cherif transferinde sona yaklaştı.
- Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla kiraladı ve opsiyonun değeri 22 milyon Euro'dur.
- Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de Angers formasıyla 19 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.
Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cherif transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertli kulübün oyuncuyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK
Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Anlaşmada yer alan satın alma opsiyonunun 22 milyon Euro olduğu ve bonus maddeleri içerdiği belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Forvet ve sol kanatta görev yapabilen Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla Ligue 1'de 19 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.