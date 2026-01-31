Haberler

Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha "Tamam" dedirttiler

Fenerbahçe, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için Angers forması giyen Sidiki Cherif'i kadrosuna katmak üzere. Sarı-lacivertli kulübün, Cherif'i 22 milyon Euro satın alma opsiyonu ve bonuslar içeren bir anlaşmayla kiraladığı öne sürüldü. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Ligue 1'de 19 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cherif transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertli kulübün oyuncuyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Anlaşmada yer alan satın alma opsiyonunun 22 milyon Euro olduğu ve bonus maddeleri içerdiği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Forvet ve sol kanatta görev yapabilen Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla Ligue 1'de 19 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMesut korkmaZ:

basari yok bu para nerden geliyor. sacma değilmi sonra yapı diyorlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

hafta başında 19 yaşındaydı ne çabuk 24 oldu

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

kupasinda 19. Olarak ust tura cikma basarisi ile aldigi paralar ile yeni transferleri yapma hakkina sahiptir fenerbahce. Herkes bu basariyi yakalayamaz. Oynadigi takimlarin hepsi fenere karsi oynadi ama fenerim cok rahat cikti usttura

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed İğret:

24 yas degil 19 yas

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

