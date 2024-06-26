Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. - DÜZCE