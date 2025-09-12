Haberler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'nun Doğum Günü Kutlandı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 40. yaşına girdiği doğum gününü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dostlarıyla kutladı. Tedesco, sürpriz kutlama için teşekkür ederek büyük mutluluğunu ifade etti.

Bu kutlamanın kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirten Tedesco, "Büyük bir memnuniyet ve onur 40. yaş doğum günümü sizlerle geçiriyor olmak. Tavsiyem, yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil. Bu sürpriz için teşekkür ederim. Çok mutluyum. Çok sağ olun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
