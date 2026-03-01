Haberler

Fenerbahçe, Tedesco'nun sağlık durumunu açıkladı

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye alındığını açıkladı. Tedesco, bu akşamki Antalyaspor maçında takımın başında olmayacak; yerine Zeki Murat Göle geçecek.

FENERBAHÇE, teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle müşahede altına alındığı belirtildi. Rahatsızlığı sebebiyle deneyimli teknik adamın bu akşam Hesap.com Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yer alamayacağı ifade edildi.

Tedesco'nun yerine takımın başında Zeki Murat Göle'nin görev yapacağı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
