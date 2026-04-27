Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı

FENERBAHÇE Spor Kulübü, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ayrıca sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de ayrılık kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, görevlerinden ayrılan isimlere kulübe yaptıkları katkılar için teşekkür edilerek, kariyerlerinin devamında başarı dilekleri iletildi.

Öte yandan Fenerbahçe'de sezonun kalan bölümünde takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer alacak. Göle'nin geçici olarak teknik sorumluluğu üstleneceği ve takımın sahaya onun yönetiminde çıkacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

Arda'nın yeni hocası belli oluyor
Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü market zincirinde deprem! 1000'den fazla kişi işten çıkarılacak
Rubio'ya göre İran 'ABD ile anlaşma' konusunda ciddi

İran'ın umutlandıran teklifine ABD'den ilk yanıt geldi
İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

Arda'nın yeni hocası belli oluyor
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

Görenler burayı Brezilya'da sanıyor ama değil
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu