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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş'ı 80-77 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş'ı 80-77 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, parkeden 80-77'lik skorla galip ayrıldı. Seriyi 3-1'e getiren Fenerbahçe, şampiyonluğa uzandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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