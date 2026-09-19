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Fenerbahçe TD İsmail Kartal, Eyüpspor maçı öncesi taraftara şampiyonluk mesajı verdi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eyüpspor maçı öncesi taraftarlara seslenerek yeise kapılmamalarını istedi. Şampiyonluğa inandıklarını ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını belirten Kartal, oyunculara destek çağrısı yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eyüpspor maçı öncesinde camiaya ve taraftarlara mesaj vererek, "Büyük Fenerbahçe takımı ve camiası olarak her zaman şampiyonluğa inanıyoruz, her zaman şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, kulübün resmi sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Sezonun henüz başında olduklarını ve uzun bir maratonun kendilerini beklediğini belirten Kartal, "Daha önümüzde çok uzun bir yol var. Biz büyük Fenerbahçe takımı, camiası olarak hazırız. Oyuncularımızla her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birlikteyiz, iletişimimiz gayet iyi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarlarımız yeise kapılmasın"

Sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Bütün taraftarlarımıza sesleniyorum! Yeise kapılmasınlar. Çalışıyoruz, çalışmalarımızın karşılığında da ne kadar iyi durumda olduğumuzu, her geçen gün iyiye gittiğimizi görüyoruz. Büyük Fenerbahçe takımı ve camiası olarak her zaman şampiyonluğa inanıyoruz, her zaman şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarının bize güvenmesini, inanmasını, oyuncularımıza da destek vermesini bugüne kadar olduğu gibi onlardan bunu bekliyoruz. Daha yolun başındayız. Sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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