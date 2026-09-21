Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşacak

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Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci randevu

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.

İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, siyah-beyazlıları 85-83 yenerek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, 8 şampiyonluk elde etti

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı.

Sarı-lacivertli takım, kupada 11 kez ise ikinci oldu.

Beşiktaş, bir kez kazandı

Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Anadolu Efes, 14 şampiyonlukla zirvede

Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

Anadolu Efes, 1986, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024'te kupayı müzesine götürdü.

Lacivert-beyazlı takım, 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.

Ülkerspor, üst üste 5 kez kazanan tek ekip

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın 6 kez sahibi olan Ülkerspor, üst üste 5 şampiyonluk yaşayan tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ülkerspor, kupada 1995, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005'te şampiyon oldu.

1985'ten bu yana düzenlenen turnuvada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ ise birer kez mutlu sona ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonları

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve ikinciler şöyle:

Yıl Şampiyon İkinci 1985 Galatasaray Fenerbahçe 1986 Efes Pilsen Galatasaray 1987 Karşıyaka Beşiktaş 1988 Eczacıbaşı Fenerbahçe 1989 Çukurova Eczacıbaşı 1990 Fenerbahçe Galatasaray 1991 Fenerbahçe TOFAŞ SAS 1992 Efes Pilsen Paşabahçe 1993 Efes Pilsen TOFAŞ SAS 1994 Fenerbahçe Efes Pilsen 1995 Ülkerspor Galatasaray 1996 Efes Pilsen Türk Telekom 1997 Türk Telekom Efes Pilsen 1998 Efes Pilsen Ülkerspor 1999 TOFAŞ Efes Pilsen 2000 Efes Pilsen Ülkerspor 2001 Ülkerspor Efes Pilsen 2002 Ülkerspor Efes Pilsen 2003 Ülkerspor Efes Pilsen 2004 Ülkerspor Efes Pilsen 2005 Ülkerspor Efes Pilsen 2006 Efes Pilsen Alpella 2007 Fenerbahçe Ülker Efes Pilsen 2008 Türk Telekom Fenerbahçe Ülker 2009 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker 2010 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker 2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe Ülker 2012 Beşiktaş Anadolu Efes 2013 Fenerbahçe Ülker Galatasaray Liv Hospital 2014 Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Ülker 2015 Anadolu Efes Pınar Karşıyaka 2016 Fenerbahçe Anadolu Efes 2017 Fenerbahçe Doğuş Banvit 2018 Anadolu Efes Fenerbahçe 2019 Anadolu Efes Fenerbahçe 2022 Anadolu Efes Fenerbahçe Beko 2024 Anadolu Efes Fenerbahçe Beko 2025 Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN

Kaynak: AA

NOT: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2020 ve 2021 yıllarında Kovid-19 salgını, 2023 senesinde ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oynanmadı.