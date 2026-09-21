Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşacak

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak; Fenerbahçe kupayı 8, Beşiktaş ise 1 kez kazandı.
Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.
Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci randevu
Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.
İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, siyah-beyazlıları 85-83 yenerek kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe, 8 şampiyonluk elde etti
Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü.
Fenerbahçe, kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.
1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı.
Sarı-lacivertli takım, kupada 11 kez ise ikinci oldu.
Beşiktaş, bir kez kazandı
Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı.
Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.
Anadolu Efes, 14 şampiyonlukla zirvede
Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.
Anadolu Efes, 1986, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024'te kupayı müzesine götürdü.
Lacivert-beyazlı takım, 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.
Ülkerspor, üst üste 5 kez kazanan tek ekip
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın 6 kez sahibi olan Ülkerspor, üst üste 5 şampiyonluk yaşayan tek takım olarak dikkati çekiyor.
Ülkerspor, kupada 1995, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005'te şampiyon oldu.
1985'ten bu yana düzenlenen turnuvada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ ise birer kez mutlu sona ulaştı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonları
Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve ikinciler şöyle:
|Yıl
|Şampiyon
|İkinci
|1985
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1986
|Efes Pilsen
|Galatasaray
|1987
|Karşıyaka
|Beşiktaş
|1988
|Eczacıbaşı
|Fenerbahçe
|1989
|Çukurova
|Eczacıbaşı
|1990
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|1991
|Fenerbahçe
|TOFAŞ SAS
|1992
|Efes Pilsen
|Paşabahçe
|1993
|Efes Pilsen
|TOFAŞ SAS
|1994
|Fenerbahçe
|Efes Pilsen
|1995
|Ülkerspor
|Galatasaray
|1996
|Efes Pilsen
|Türk Telekom
|1997
|Türk Telekom
|Efes Pilsen
|1998
|Efes Pilsen
|Ülkerspor
|1999
|TOFAŞ
|Efes Pilsen
|2000
|Efes Pilsen
|Ülkerspor
|2001
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2002
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2003
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2004
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2005
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2006
|Efes Pilsen
|Alpella
|2007
|Fenerbahçe Ülker
|Efes Pilsen
|2008
|Türk Telekom
|Fenerbahçe Ülker
|2009
|Efes Pilsen
|Fenerbahçe Ülker
|2010
|Efes Pilsen
|Fenerbahçe Ülker
|2011
|Galatasaray Medical Park
|Fenerbahçe Ülker
|2012
|Beşiktaş
|Anadolu Efes
|2013
|Fenerbahçe Ülker
|Galatasaray Liv Hospital
|2014
|Pınar Karşıyaka
|Fenerbahçe Ülker
|2015
|Anadolu Efes
|Pınar Karşıyaka
|2016
|Fenerbahçe
|Anadolu Efes
|2017
|Fenerbahçe Doğuş
|Banvit
|2018
|Anadolu Efes
|Fenerbahçe
|2019
|Anadolu Efes
|Fenerbahçe
|2022
|Anadolu Efes
|Fenerbahçe Beko
|2024
|Anadolu Efes
|Fenerbahçe Beko
|2025
|Fenerbahçe Beko
|Beşiktaş GAİN