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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup etti

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EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup etti. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, ilk yarıda çok iyi oynadıklarını belirterek ikinci yarıda herkese süre vermeye çalıştıklarını ve galibiyetten mutlu olduklarını söyledi.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, ilk yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncuları ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda herkese süre vermeye çalıştık. Galibiyet dolayısıyla çok mutluyum. Gelişmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekipte ilk maçına çıkan yeni transfer Dwight Powell'ın performansıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Sarunas Jasikevicius, "Powell, buradaki sisteme yabancı değil. NBA'den daha farklı şeyler yapmasını beklemiyoruz. NBA'deki yüksek temposunu, sertliğini ve enerjisini burada da sahaya yansıtmasını bekliyoruz. Çok tecrübeli bir oyuncu. Ona karşı biraz sabırlı olup takıma entegre etmeliyiz. Bize çok yardımcı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kosner Baskonia Başantrenörü Velimir Perasovic ise Fenerbahçe'nin karşılaşmada çok iyi performans sergilediğini dile getirdi.

Galibiyet dolayısıyla sarı-lacivertli takımı kutlayan Perasovic, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bizden çok daha iyilerdi. Özellikle ilk yarıda maçı koparmayı başardılar. İkinci yarıda mücadele ettik ama mevcut kadromuzla elimizden gelen bu." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA
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