Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

FENERBAHÇE Tarfin forması giyen Wade Baldwin, "Şimdi Türkiye'ye döndük ve Fenerbahçe eskisi gibi yeniden sezona kupayla başladı. Bu şekilde kupayla ve galibiyetle sezona başlamak güzel" dedi.

Fenerbahçe Tarfin, 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Tarfin forması giyen Wade Baldwin, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezona kupayla başlamanın öneminden bahseden Baldwin, "EuroLeague Süper Kupa organizasyonundan kupa alamadık. Şimdi Türkiye'ye döndük ve Fenerbahçe eskisi gibi yeniden sezona kupayla başladı. Bu şekilde kupayla ve galibiyetle sezona başlamak güzel" sözlerini sarf etti.

'TAKIMIMIZDA YENİ OYUNCULAR VAR'

Takımdaki yeni oyunculara dikkat çeken Baldwin, "Maçların sonunu daha iyi getirmeliyiz ama bu zamanla olacak. Takımımızda yeni oyuncular var. Onlarla erkenden başarı yakaladık. Sezona onlarla şampiyon olarak başlamak büyük bir fırsat. Çok heyecanlıyız. Şimdi sıradaki maça odaklandık" ifadelerini kullandı.

Wade Baldwin sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Yeni oyuncular, sezona iyi başladı. Shavon Shields takıma 3 hafta önce dahil oldu ve karşılamanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu. Braxton Key de Avrupa Ligi Süper Kupa'da iyi performans gösterdi. Herkes takıma yavaş yavaş dahil oluyor. Maçları kazanmanın bir yolunu buluyoruz. Sezon başında da maçlar kazanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı