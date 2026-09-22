Haberler

Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+23 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Tarfin, 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı kazandı. Wade Baldwin, sezona kupayla ve galibiyetle başlamanın güzel olduğunu, yeni oyuncuların takıma dahil olduğunu ve Shavon Shields'ın MVP seçildiğini söyledi.

FENERBAHÇE Tarfin forması giyen Wade Baldwin, "Şimdi Türkiye'ye döndük ve Fenerbahçe eskisi gibi yeniden sezona kupayla başladı. Bu şekilde kupayla ve galibiyetle sezona başlamak güzel" dedi.

Fenerbahçe Tarfin, 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Tarfin forması giyen Wade Baldwin, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezona kupayla başlamanın öneminden bahseden Baldwin, "EuroLeague Süper Kupa organizasyonundan kupa alamadık. Şimdi Türkiye'ye döndük ve Fenerbahçe eskisi gibi yeniden sezona kupayla başladı. Bu şekilde kupayla ve galibiyetle sezona başlamak güzel" sözlerini sarf etti.

'TAKIMIMIZDA YENİ OYUNCULAR VAR'

Takımdaki yeni oyunculara dikkat çeken Baldwin, "Maçların sonunu daha iyi getirmeliyiz ama bu zamanla olacak. Takımımızda yeni oyuncular var. Onlarla erkenden başarı yakaladık. Sezona onlarla şampiyon olarak başlamak büyük bir fırsat. Çok heyecanlıyız. Şimdi sıradaki maça odaklandık" ifadelerini kullandı.

Wade Baldwin sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Yeni oyuncular, sezona iyi başladı. Shavon Shields takıma 3 hafta önce dahil oldu ve karşılamanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu. Braxton Key de Avrupa Ligi Süper Kupa'da iyi performans gösterdi. Herkes takıma yavaş yavaş dahil oluyor. Maçları kazanmanın bir yolunu buluyoruz. Sezon başında da maçlar kazanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliler için son 8 gün

8 gün içinde başvuran cebine binlerce lira koyacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez

Real Madrid'de Arda alarmı: Kabul edilemez
Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı

Nereye gidiyoruz biz böyle?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler

BM'de tarihi mesajlar! O sözleri salonda alkış tufanı kopardı

İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek

AKOM tarih vererek uyardı: Sağanak yağışlar başlıyor
3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babası taşıdı

Bu fotoğraf herkesi kahretti: Cenazede yürek dağlayan anlar

Samsun'da ağabeyine ateş açan şüpheli silahı kendi başına dayadı! 4 saatlik müzakereyle ikna edildi

Ağabeyine ateş açan adam silahı kendine çevirdi! 4 saat sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsünde Sezai Karakoç’un şiirini okudu

Erdoğan'ın okuduğu şiir BM Genel Kurulu'na damga vurdu