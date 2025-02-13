Fenerbahçe taraftarları Anderlecht karşısında galibiyet bekliyor

İstanbul Kadıköy'de, Boğa Heykeli ve Kalamış Parkı çevresinde bu akşam UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda oynanacak Fenerbahçe-Anderlecht maçı öncesi Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan vatandaşlarla sokak röportajları gerçekleştirdi.

Maçı heyecanla bekleyen Kadıköylüler, mücadele hakkında duydukları beklentileri dile getirirken, hemen hemen herkes Fenerbahçe'nin galip geleceğini düşündüklerini belirtti.

Birçok vatandaş maçın kilit oyuncusunun Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları En Nesyri ve Talisca'yı belirterek bu oyuncuların takımın başarısında belirleyici rol oynayacağını ifade etti.

Fenerbahçe taraftarları, güçlü bir galibiyet beklediklerini ve bu akşamki mücadelenin kulüp için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kalamış'ta konuştuğumuz Belçikalı bir Anderlecht taraftarı da ''Maçı 2-0 Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Tadic ön plana çıkar'' dedi.