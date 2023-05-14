Fenerbahçe taraftarının oy pusulasına yazdığına tepkiler çığ gibi

Bir Fenerbahçe taraftarının oy pusulasına "Ali Koç istifa" yazması büyük tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa gelen yorumlarda taraftar geçersiz oy kullandığı için çok sert eleştirildi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Sosyal medyada dolaşıma giren bir paylaşım ise büyük tepki çekti.

"ALİ KOÇ İSTİFA"

Bir Fenerbahçe taraftarının oy pusulasının üzerine "Ali Koç istifa!" yazdığı paylaşım büyük tepki çekti.Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafa birçok kullanıcı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

TARAFTARA TEPKİ YAĞDI

Kullanıcılar, fotoğrafı paylaşan taraftarı oyunu geçersiz kıldığı için sert sözlerle eleştirdi. Fotoğrafa yorum yapanlar, paylaşımın yanlış örnek teşkil ettiğini belirtirken, oy pusulasını geçersiz kılacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Taraftarın paylaşımı: