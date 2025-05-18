Fenerbahçe Taraftarından Yönetime Tepki

Fenerbahçe Taraftarından Yönetime Tepki
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Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 36'ncı haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesinde taraftarlar, yönetime yönelik sert eleştirilerde bulundu.

FENERBAHÇE taraftarı, Süper Lig'in 36'ncı haftasında Eyüpspor ile oynayacakları maç öncesinde yönetime tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Bu mücadele öncesinde Ülker Stadyumu çevresinde toplanan taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime tepki gösterdi. Maç saatini bekleyen taraftarlar, 'Ali Koç istifa', 'Yönetim istifa' ve 'Her yer Aziz, her yer Yıldırım' sloganları attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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