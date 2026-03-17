Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleye tribündeki boşluklar damga vurdu.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN SESSİZ PROTESTO

Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünde puan kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlardan takıma tepki geldi. Lig başından bu yana rakip fark etmeksizin oynadığı her mücadelede tribünleri hınca hınç dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Gaziantep FK mücadelesinde tribünlerdeki yerini almadı.

TÜM TRİBÜNLER BOŞ KALDI

İki kale arkası başta olmak üzere Maraton ve Fenerium tribünlerinde de az sayıda taraftar olduğu görülürken, futbolculara da maç öncesinde önceki maçlara göre verilen desteğin azaldığı gözlemlendi.