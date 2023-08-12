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Fenerbahçe taraftarından Fred'e küfürlü karşılama! Canlı yayının apar topar sesini kıstılar

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu. Kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Fred için Fenerbahçeliler, Galatasaray aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu. O anlarda canlı yayında olan FBTV hemen sesi kıstı.

Fenerbahçe, Manchester United'dan renklerine bağladığı Fred'i İstanbul'a getirtti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı yıldızı havaalanında karşılarken yaptıkları küfürlü tezahürat canlı yayına yansıdı.

CANLI YAYININ SESİ HEMEN KISILDI

Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratı sonrası FBTV'de canlı yayının sesi apar topar kısıldı. Taraftarı selamlayan Brezilyalı futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek kulüp binasına doğru hareket etti.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

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