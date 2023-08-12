Fenerbahçe taraftarından Fred'e küfürlü karşılama! Canlı yayının apar topar sesini kıstılar

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu. Kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Fred için Fenerbahçeliler, Galatasaray aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu. O anlarda canlı yayında olan FBTV hemen sesi kıstı.