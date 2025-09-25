Fenerbahçe taraftarı mağlubiyetin faturasını bir kişiye kesti: Bu takımdan git artık

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, kötü oyunuyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-lacivertlilerin ortaya koyduğu etkisiz performans sonrası tepkilerin hedefinde yeni teknik direktör Domenico Tedesco vardı.

"BU TAKIMDAN GİT ARTIK"

Maçın ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapan Fenerbahçeliler, mağlubiyetin faturasını Tedesco'ya keserek istifa çağrısında bulundu. "Bu takımdan git artık" şeklindeki sert tepkiler, kısa sürede gündem oldu. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne kötü başlaması, hem camiada hem de taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açtı.

GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne puansız başladı. Dinamo Zabreb ise ilk maçında 3 puanla tanıştı. İkinci hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Nice'i ağırlayacak. Dinamo Zagreb, Maccabi Tel Aviv deplasmanına gidecek.