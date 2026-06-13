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Aziz Yıldırım'ın başkanlığı tatlı dağıtılarak kutlandı

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı tatlı dağıtılarak kutlandı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde esnaf Özkan Kapar, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ın seçilmesi şerefine iş yerini süsleyip vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde esnaflık yapan Özkan Kapar, süslediği işyerinde Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım için lokma tatlısı dağıttı.

Gercüş ilçesinde Fenerbahçe taraftarı Özkan Kapar, Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesi nedeniyle cadde üzerinde tezgah kurup vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti. İş yerinin camlarını Fenerbahçe logoları ve Aziz Yıldırım fotoğraflarıyla süsleyen Kapar, "Aziz Yıldırım başkan olduğundan dolayı vatandaşlarımıza tatlı dağıttım. İnşallah Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bu sezon bize şampiyonluğu getirir" dedi.

'BAŞKANLIK ŞEREFİNE HERKESE TATLI DAĞITIYOR'

Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Hasan Bıçakçı da Özkan Kapar'a teşekkür ederek, "Ben Galatasaray fanatiğiyim ama Özkan arkadaşımın bu hareketini tebrik ediyorum, başkanlık şerefine herkese tatlı dağıtıyor. Ben daha önce İstanbul'da Aziz Yıldırım'ın şirketlerinde çalıştım; kendisi son derece dürüst bir adamdır. Hiçbir zaman çalıştığımızın, alın terimizin emeğini geciktirmezdi. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Deham Demirtaş ise, "Özkan kardeşimiz Aziz Yıldırım başkan oldu diye burada herkese tatlı dağıtıyor. Bu güzel ve birleştirici hareketinden dolayı kendisini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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