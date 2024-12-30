Fenerbahçe Talisca'yı açıklamaya çok yakın

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Anderson Talisca ile ilgili son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanırken sarı-lacivertliler transferde artık son aşamaya geldi.

İPTAL OLDUĞU YAZILIYORDU

Transfere dair Suudi Arabistan basınından beklenmedik bir iddia ortaya atılırken, Brezilyalı futbolcunun alacakları nedeniyle Al Nassr'da kalacağı yazılmıştı. Haberin detayında Talisca'nın 15 milyon euronun üzerinde birikmiş maaşının olduğu ve bunun ödenmesini istediği, Suudi kulübünün ise transferi için bonservis bedeli almayacağı için alacaklarını silmesini istediği belirtilmişti.

"ANLAŞMA ARTIK TAMAM"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe hem Talisca hem de Al-Nassr ile anlaşmaya vardı. Talisca'nın temsilcisi ve Al-Nassr dışında şu anda aktif bir görüşme bulunmuyor. Resmi imzaların atılması için Talisca'nın menajerinin Al-Nassr ile olan süreci tamamlaması bekleniyor. Resmi imzaların atılması için Talisca'nın menajerinin Al-Nassr ile olan süreci tamamlaması bekleniyor.