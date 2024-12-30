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Fenerbahçe Talisca'yı açıklamaya çok yakın

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde en üst sırada yer alan Anderson Talisca ile ilgili son dönemde önemli gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun Al Nassr'da kalacağına dair iddiaların ardından, Fenerbahçe'nin hem Talisca hem de Al-Nassr ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Anderson Talisca ile ilgili son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanırken sarı-lacivertliler transferde artık son aşamaya geldi.

İPTAL OLDUĞU YAZILIYORDU

Transfere dair Suudi Arabistan basınından beklenmedik bir iddia ortaya atılırken, Brezilyalı futbolcunun alacakları nedeniyle Al Nassr'da kalacağı yazılmıştı. Haberin detayında Talisca'nın 15 milyon euronun üzerinde birikmiş maaşının olduğu ve bunun ödenmesini istediği, Suudi kulübünün ise transferi için bonservis bedeli almayacağı için alacaklarını silmesini istediği belirtilmişti.

"ANLAŞMA ARTIK TAMAM"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe hem Talisca hem de Al-Nassr ile anlaşmaya vardı. Talisca'nın temsilcisi ve Al-Nassr dışında şu anda aktif bir görüşme bulunmuyor. Resmi imzaların atılması için Talisca'nın menajerinin Al-Nassr ile olan süreci tamamlaması bekleniyor. Resmi imzaların atılması için Talisca'nın menajerinin Al-Nassr ile olan süreci tamamlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Talisca'yı açıklamaya çok yakın
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıonur sari:

fenerime bir çöp daha hayırlı olsun. sonra niye şampiyon olamıyoruz diyorlar beter olsunlar ??

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Fener neden pili bitmiş oyuncu alsın ki mantığı nedir?

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Haber YorumlarıKazim Akgün:

İyi olsa bize niye versinler devre arası para desen zaten onlarda her çöpü bize satmaya çalışıyolar

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Haber YorumlarıMehmet Deniz:

Bu copu almaya çalışan Açun ve Ali bey Fener’i bitirmeye resmen karar vermis oldu.Fenerbahce’ye gelecek olan gereksiz ve beş para etmeyen biri olacak

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