Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oldu
Fenerbahçe Kulübü, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin Fransız ekibi Rennes'e transfer olduğunu açıkladı. Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 134 maçta 22 gol attı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.
Polonyalı futbolcu, 2023 yılından bu yana giydiği Fenerbahçe formasıyla 134 maçta 22 gol kaydetti.