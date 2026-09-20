Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor'u 8-0 yenerek 2 maç sonra galibiyet aldı

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Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe, 2 maç sonra galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 4'ü Vedat Muriqi'den gelirken, Mason Greenwood 2, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci de birer gol kaydetti.

Ligin 4. haftasında Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, sonraki hafta ise Gaziantep FK ile berabere kaldı. Kanarya bugün aldığı galibiyetle 2 maç aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 10'a yükseltti.

Fenerbahçe, milli maçlar için verilecek aranın ardından deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı