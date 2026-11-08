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Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini ikişer kez Greenwood ve İrfan Can Kahveci, bir kez de Oğuz Aydın kaydetti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Arca Çorum FK: Felipe, Penetra (Dk. 66 Arda Hilmi Şengül), Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Mahmic (Dk. 58 Moukoko), Cengiz Ünder (Dk. 61 Emircan Gürlük), Diomande, Kyziridis, Ramirez

Fenerbahçe : Ederson, Semedo (Dk. 65 Mert Müldür), Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Greenwood (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 57 Kante), Oğuz Aydın, Lukaku (Dk. 57 Vedat Muriç)

Goller: Dk. 11, Dk. 63 Greenwood, Dk. 21, Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 75 Oğuz Aydın ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 38 Diomande (Arca Çorum FK), Dk. 55 Semedo ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 yendi.

54. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ramadani'nin ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Ramirez'in kafa vuruşunda kaleci Ederson, gole izin vermedi.

56. dakikada Fenerbahçe 0-3 öne geçti. Guendouzi'nin sağ kanattan gönderdiği pasla İrfan Can Kahveci, ceza alanı çizgisinde topla buluştu. Rakibini çalımladıktan sonra plaseyle topu ağlara gönderen İrfan Can, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

Fenerbahçe, 63. dakikada farkı 4'e çıkardı. Levent Mercan'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Greenwood, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Fenerbahçe 5. golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyonda topla buluşan Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5.

Fenerbahçe, Çorum FK'yi 5-0 yendi.

Kaynak: AA
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