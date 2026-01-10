Haberler

Fenerbahçe, 4. kez Süper Kupa'yı kazandı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek organizasyondaki 4. şampiyonluğunu elde etti. Maçta golleri Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde attı.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek bu organizasyonda 4. kez mutlu sona ulaştı.

Turkcell Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 28. dakikada Matteo Guendouzi, 48'de Jayden Oosterwolde'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kanarya, 25 Ağustos 2014'te kazandığı Süper Kupa'yı 11 yılı aşkın sürenin ardından 4. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, 2007, 2009, 2014 yıllarının ardından 2025 finalini kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
