Mert Müldür ve Levent Mercan'dan Süper Kupa yorumu / Metin eklendi
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazandı. Mert Müldür ve Levent Mercan, maç sonrası açıklamalarda bulunarak taraftarlara teşekkür ettiler ve sezon sonu için umut dolu mesajlar verdiler.
'İNŞALLAH SEZON SONU GÜLEN BİZ OLACAĞIZ'
Süper Kupa'nın lig yarışına olabilecek etkisi hakkında konuşan Mert, "İnşallah iyi etkiler. Hepimiz çok motive ve mutluyuz. İnşallah sezon sonu gülen biz olacağız" sözlerini sarf etti.
LEVENT MERCAN: HERKES YÜZDE 100'ÜNÜ VERDİ
Takımdaki herkesin elinden gelen her şeyi yaptığını belirten Levent Mercan, "Bence takımımız genel olarak iyi bir maç sergiledi. Mücadele çok iyiydi. Herkes yüzde 100'ünü verdi. Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" şeklinde konuştu.