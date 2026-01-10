Mert Müldür ve Levent Mercan'dan Süper Kupa yorumu / Metin eklendi

Haberler

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazandı. Mert Müldür ve Levent Mercan, maç sonrası açıklamalarda bulunarak taraftarlara teşekkür ettiler ve sezon sonu için umut dolu mesajlar verdiler.

FENERBAHÇE, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Maçın ardından Mert Müldür ve Levent Mercan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kupayı sonuna kadar hak ettiklerini belirten Mert Müldür, "Öncelikle taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu yağmurlu havada bize saha dışında destek oldular, yardımcı oldular. Çok mutluyuz, kupayı sonuna kadar hak ettik. Çok iyi bir oyunla 2-0 galibiyet. İnşallah sezon sonunda da kupayla ayrılırız" dedi.

'İNŞALLAH SEZON SONU GÜLEN BİZ OLACAĞIZ'

Süper Kupa'nın lig yarışına olabilecek etkisi hakkında konuşan Mert, "İnşallah iyi etkiler. Hepimiz çok motive ve mutluyuz. İnşallah sezon sonu gülen biz olacağız" sözlerini sarf etti.

LEVENT MERCAN: HERKES YÜZDE 100'ÜNÜ VERDİ

Takımdaki herkesin elinden gelen her şeyi yaptığını belirten Levent Mercan, "Bence takımımız genel olarak iyi bir maç sergiledi. Mücadele çok iyiydi. Herkes yüzde 100'ünü verdi. Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
