Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü evinde Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü evinde Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda ısınma ve core hareketleriyle başladı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yarın izin yapıp cumartesi gününden itibaren Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı