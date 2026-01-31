Haberler

Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçe Stadyumu'nun taşınması söz konusu değildir

Güncelleme:
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Stadyumu'nun yerinin değiştirilmesi ile ilgili olarak herhangi bir planın olmadığını ve bu statta Fenerbahçe Spor Kulübü'nün haklarının devam edeceğini belirtti. Mosturoğlu, statlarının devlet tarafından alınmadığını ve inşaatının da kulüp tarafından yapıldığını vurguladı.

FENERBAHÇE Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Fenerbahçe Stadyumu'nun taşınması söz konusu değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü var olduğu sürece bu stat Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait olacaktır. Bu stadın yapılmasında camiamızın alın terinin, katkılarının sonuçları vardır. Biz devletten bir stat almadık. Kendimize ait olan bir stadı devlete verip inşaatı da biz yaptık" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Stadyumu'nun yerinin değişmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Şekip Mosturoğlu, "Fenerbahçe Stadyumu'nun taşınması söz konusu değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü var olduğu sürece bu stat Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait olacaktır. Bu stadın yapılmasında camiamızın alın terinin, katkılarının sonuçları vardır. Biz devletten bir stat almadık. Kendimize ait olan bir stadı devlete verip inşaatı da biz yaptık. Genel kurul izin vermediği sürece bu stat ilelebet bizim olacaktır" ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu, tüzük değişikliği hakkında ise "Tüzük değiştirilmesi veya yenileştirme çalışmaları bir önceki dönem Fethi Pekin döneminde başladı ve şu an Ali Gürbüz devam ettiriyor. Gündemimizde bir tüzük genel kurulu yoktur. Tartışmalara kanaat getirmeyin. Tüzükte yapılacak her değişikliğe karar verme hakkı genel kurula aittir" sözlerini sarf etti.

