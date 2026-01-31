Haberler

Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi

Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sosyal medyada yer alan iddiaların aksine Fenerbahçe Stadı'nın taşınmasının söz konusu olmadığını ve bu konuda yetkinin genel kurula ait olduğunu açıkladı.

  • Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Stadı'nın taşınmasının mümkün olmadığını açıkladı.
  • Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Stadı'nın kulübe ait olacağını ve genel kurul izni olmadan tüzük değişikliği yapılamayacağını belirtti.
  • Mosturoğlu, stadın yapımında camianın katkıları olduğunu ve devletten stat alınmadığını ifade etti.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin taşınacağına yönelik sosyal medyada yer alan iddialar üzerine Fenerbahçe cephesinden resmi açıklama yapıldı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN NET MESAJ

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada stadın taşınmasının söz konusu olmadığını söyledi. Mosturoğlu, "Fenerbahçe Stadı'nın taşınması mümkün değildir. Fenerbahçe Kulübü var olduğu sürece bu stat kulübe ait olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BU STAT CAMİANIN EMEĞİYLE YAPILDI"

Şekip Mosturoğlu, stadın yapım sürecine de değinerek, "Bu stadın yapılmasında camiamızın alın terinin ve katkılarının sonuçları vardır. Biz devletten bir stat almadık. Kendimize ait stadı devlete verip üzerine inşaatı biz yaptık. Bu yetki tüzük gereği genel kurula aittir. Genel kurul izin vermediği sürece bu stat ilelebet bizim olacaktır" dedi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Mosturoğlu, tüzük değişikliği iddialarına da açıklık getirdi. Daha önce Fethi Pekin döneminde başlatılan çalışmaların Ali Gürbüz tarafından sürdürüldüğünü belirten Mosturoğlu, "Gündemimizde böyle bir durum yoktur. Tüzükte yapılacak her türlü değişikliğe karar verme yetkisi genel kurula aittir. Yönetim kurulunun böyle bir yetkisi yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeko:

Galatasaray o stadda şampiyon olduktan sonra yıkmaları gerekiyordu.....İsim değiştirmek le tarihi değiştiremezsiniz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınurullah acar:

aynen yeni sahanizda ilk derbi macinda fenerin sze kaymasi gibi dimi

yanıt1
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı