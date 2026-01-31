Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin taşınacağına yönelik sosyal medyada yer alan iddialar üzerine Fenerbahçe cephesinden resmi açıklama yapıldı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN NET MESAJ

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada stadın taşınmasının söz konusu olmadığını söyledi. Mosturoğlu, "Fenerbahçe Stadı'nın taşınması mümkün değildir. Fenerbahçe Kulübü var olduğu sürece bu stat kulübe ait olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BU STAT CAMİANIN EMEĞİYLE YAPILDI"

Şekip Mosturoğlu, stadın yapım sürecine de değinerek, "Bu stadın yapılmasında camiamızın alın terinin ve katkılarının sonuçları vardır. Biz devletten bir stat almadık. Kendimize ait stadı devlete verip üzerine inşaatı biz yaptık. Bu yetki tüzük gereği genel kurula aittir. Genel kurul izin vermediği sürece bu stat ilelebet bizim olacaktır" dedi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Mosturoğlu, tüzük değişikliği iddialarına da açıklık getirdi. Daha önce Fethi Pekin döneminde başlatılan çalışmaların Ali Gürbüz tarafından sürdürüldüğünü belirten Mosturoğlu, "Gündemimizde böyle bir durum yoktur. Tüzükte yapılacak her türlü değişikliğe karar verme yetkisi genel kurula aittir. Yönetim kurulunun böyle bir yetkisi yoktur" değerlendirmesinde bulundu.