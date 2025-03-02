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Fenerbahçe Son 18 Maçını Kaybetmedi

Fenerbahçe Son 18 Maçını Kaybetmedi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 mücadeleyi kaybetmeyerek dikkat çekti. Antalyaspor'u evinde 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu süreçte 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak etkileyici bir performans sergiledi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 mücadeleyi kaybetmedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler oynadığı son 18 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini 11 Aralık 2024'te Athletic Bilbao karşısında alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 11'i Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere son 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Fenerbahçe bu süreçte 46 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

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