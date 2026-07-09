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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Shavon Shields'ı renklerine bağladı

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Son olarak İtalyan ekibi Olimpia Milano'da forma giyen Shavon, 4 İtalya Ligi, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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