Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Shavon Shields'ı renklerine bağladı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Son olarak İtalyan ekibi Olimpia Milano'da forma giyen Shavon, 4 İtalya Ligi, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat