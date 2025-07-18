Fenerbahçe, Sezon Hazırlıklarını Portekiz'de Sürdürüyor

YENİ sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, günün tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dayanıklılık koşuları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla da noktalandı.

Dün akşam Portimonense ile oynanan hazırlık maçında 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Öte yandan yeni transfer Jhon Duran ise antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.