Haberler

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, 6 Ocak'ta Samsunspor ile oynayacağı Süper Kupa Yarı Final maçı için hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanın bir bölümünü başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

FENERBAHÇE 6 Ocak Salı akşamı Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarını sürdürdü. Öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünü Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana'ya gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi

Ankara semalarında gizemli bir cisim görüldü
Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor