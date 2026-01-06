Fenerbahçe-Samsunspor maçından notlar

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynadıkları derbide ilk 11'de oynattığı kaleci Tarık Çetin, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı Samsunspor karşısında yedek soyundurdu.

İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaleci Ederson, yeni transfer Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Samsunspor karşısında kalede Ederson'u oynatan 40 yaşındaki teknik direktör, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahayı İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz'a emanet eden Tedesco, hücum hattını ise Anthony Musaba, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise Jhon Duran'a forma verdi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş ise yedek soyundu.

Musaba, ilk maçında eski takımına karşı 11'de

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Anthony Musaba, Samsunspor karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Samsunspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Musaba, serbest kalma maddesini kullanarak sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

8 eksik

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat teknik heyet kararıyla Adana'ya getirilmedi.

Yedekte 8 isim

Fenerbahçe, eksik oyuncuların yokluğunda Samsunspor karşısına 8 yedek isimle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde kaleciler Tarık Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra genç oyuncular Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş da teknik heyetten forma bekledi.

Fenerbahçe'de A takım kadrosundan kaleciler dışında Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.

Fenerbahçe tribünleri doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Adana'da yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertliler, 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümün tamamını doldururken maç öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Samsunspor'da 6 değişiklik

Samsunspor, son resmi maçına göre kadrosunda 6 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, kupada Eyüpspor'a karşı oynadıkları maçta ilk 11'de forma giyen Posiadala, Joe Mendes, Van Drongelen, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Tahsin Bülbül'den Fenerbahçe karşısında yararlanamadı.