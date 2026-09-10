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Fenerbahçe-Roma maçının ardından

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- Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcusu Archie Brown: "Oyuna katılmak için bazen 45 dakikaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Biz de ikinci yarı oyuna girerek iyi bir momentum yakaladık" Archie Brown, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın istifasından haberinin olmadığını söyledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği İtalya ekibi Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İngiliz futbolcu Archie Brown, maçın ikinci yarısında daha iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilen Archie Brown, müsabakanın ardından Chobani Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir şekilde ilerlemek istediklerini belirten Brown, "Bütün zafer Tanrı'ya ait. Umuyorum ki bugün elde etmiş olduğumuz momentumu sonraki maçlara taşırız." dedi.

Maçın ikinci yarısında öz güvenli hareket ettiklerini anlatan İngiliz savunma oyuncusu, "Hangi boşlukları kullanmamız gerektiğini anladık. Bunu da gerçekleştirmiş olduk. Rakibe karşı avantaj sağlamamız gereken şeyleri yaptık. Oyuna katılmak için bazen 45 dakikaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Biz de ikinci yarı oyuna girerek iyi bir momentum yakaladık." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Teknik direktörünüz İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini söyledi. Size soyunma odasında bir konuşma yaptı mı?" sorusuna şaşıran Brown, sarı-lacivertlilerin çalıştırıcısı İsmail Kartal'ın istifasından haberinin olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti

İsmail Kartal istifa etti
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