Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ile yollar ayrılıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile devre arasında yolları ayırma kararı aldı. 29 yaşındaki oyuncu, sakatlık sorunları nedeniyle uzun süre takımdan uzak kaldı ve antrenman performansı yetersiz bulundu.

FENERBAHÇE'DE teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao ile devre arasında yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe Kulübü'nden kısa süre önce yapılan açıklama ile 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı. Uzun süreli sakatlıktan döndükten sonra yaklaşık 3 aydır takımla çalışmalarını sürdüren Becao'nun antrenman performansı yeterli görülmedi. 15 Aralık 2024'te çapraz bağında yırtık tespit edilen Brezilyalı stoper, daha sonra geçen 1 yıllık sürede sadece 1 maçta 6 dakika süre alabildi. 29 yaşındaki Becao, bu dönemde 39 maç kaçırdı. 2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle toplam 69 maçta kadroda yer alamadı.

Öte yandan teknik heyet kararıyla kadroda düşünülmeyen Rodrigo Becao ile ara transfer döneminde yollar ayrılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
