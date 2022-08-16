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Fenerbahçe, Rezerv Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup oldu

Fenerbahçe, Rezerv Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Rezerv Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, Rezerv Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip bu sonucun ardından 2'nci mağlubiyetini alırken; Kasımpaşa ise 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe, Rezerv Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekibin A takım kadrosunda yer alan İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak ve Tiago Çukur gibi isimler ilk 11'de başladı. Kasımpaşa, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçı 3-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 2'nci haftayı da puan alamadan kapattı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Teknik Menajeri Mehmet Aurelio ile Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Direktörü Tahir Karapınar da izledi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Rezerv Lig Kasımpaşa Spor Haberler

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