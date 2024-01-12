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Fenerbahçe, Rade Krunic'i transfer etti

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Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Rade Krunic ile anlaşmaya vardı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe, tecrübeli orta saha Rade Krunic'i İstanbul'a getirdi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından önemli bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, Milan'da forma giyen Rade Krunic ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İtalya'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Bosna Hersekli oyuncuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı. Krunic kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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