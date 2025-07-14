Fenerbahçe, Portekiz'de Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Portekiz'de Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
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Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları için Portekiz'de kampa girerek ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, ısınma ve pas çalışmalarıyla ilerledi.

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampa giren Fenerbahçe, ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman dar alanda çift kale maçlar ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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