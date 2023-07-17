Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki takım, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde antrenman yaptı. Oyuncular, koşu çalışmasının ardından YoYo testinden geçti. Transfer çalışmaları kapsamında ise Mesude Alayont ve Berfin Elif Ceylan takıma katıldı.