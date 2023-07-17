Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki takım, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde antrenman yaptı. Oyuncular, koşu çalışmasının ardından YoYo testinden geçti. Transfer çalışmaları kapsamında ise Mesude Alayont ve Berfin Elif Ceylan takıma katıldı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki sezonun ilk idmanı Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Oyuncular koşu çalışmasının ardından YoYo testinden geçti.
Transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe Petrol Ofisi, son olarak Mesude Alayont ile Berfin Elif Ceylan'ı renklerine bağladı.