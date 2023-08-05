Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Sloven forvet Lara Ivanusa'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon için Sloven forvet Lara Ivanusa ile anlaşma sağladı. Ivanusa, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Sloven forvet Lara Ivanusa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kadın futbol takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Hırvatistan'ın ZNK Split takımında forma giyen Ivanusa ile anlaştı.

Anlaşmaya göre, 26 yaşındaki forvet oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.