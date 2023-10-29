Fenerbahçe Pendikspor'u 5-0 Yendi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor maçının ardından oyun kontrolünün ellerinde olduğunu ve daha fazla gol atarak kazandıklarını söyledi. Kartal ayrıca Cumhuriyet Bayramı'nda bu galibiyetin camiaya hayırlı olmasını dile getirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maç başından sonuna kadar oyun kontrolü elimizdeydi. İkinci yarı üzerine koyarak daha fazla gol bulup kazanmasını bildik. Cumhuriyet Bayramı'nda bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 5-0 yendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayarak başlayan Kartal, "Maç başından sonuna kadar oyun kontrolü elimizdeydi. Sadece bir iki oyuncunun sakatlanması canımızı sıktı. Becao'nun hafif ağrısı vardı. İkinci yarı üzerine koyarak daha fazla gol bulup kazanmasını bildik. Cumhuriyet Bayramı'nda bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"BAŞKALARININ NASIL KAZANDIĞINA BAKMIYORUM"

Sarı-lacivertli takımın pozisyonlarının VAR'da daha fazla incelendiğini belirten Kartal,"Kendi işimize bakıyoruz. Oynadığımız tüm maçları hak ederek kazanarak elde ettik. Başkalarının nasıl kazandığına bakmıyorum. Bundan sonra iyi şekilde devam edeceğiz. Penaltı pozisyonunda daha ne yapılması lazım penaltı verilmesi için. Rica ediyorum hakemler birazcık daha eşit çalsınlar. Maç 0-0 olsa ne olacaktı. Hakemlerin eşit olmasını istiyorum. Bizim attığımız goller fazla irdeleniyor ama başka taraflarda ne kadar irdeleniyor ne kadar irdelenmiyor" diye konuştu.

Sakatlıklarla ilgili şanssız bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Kartal, bu oyuncuların iyileşerek takıma dönmesini ve hızlı şekilde mücadeleye devam edeceklerini aktardı.

Öte yandan Kartal, sakatlanarak oyundan çıkan orta saha oyuncusu Fred'in durumunun yarın belli olacağını da sözlerine ekledi.