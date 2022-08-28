Fenerbahçe para basacak! Attila Szalai, Min-Jae'den daha pahalıya gidiyor

Fenerbahçe'de talipleri her geçen gün artan Attila Szalai, Rusya'ya gidebilir. Zenit'in Macar savunmacı için 20 milyon euro bonservis ödemeyi kabul ettiği iddia edildi. Szalai eğer bu bedele Rus ekibine imza atarsa 19 milyon euroya satılan Kim-Min Jae'den daha fazla parayı sarı-lacivertlilerin kasasına koyacak.

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor. Sarı-lacivertlilerde talipleri olduğu bilinen Szalai için Rusya'dan reddedilmesi zor bir teklif geldiği belirtildi.

ZENIT, 20 MİLYON EURO VERMEYİ KABUL ETTİ

Sporx'in Rusya basınından aktardığı habere göre, Rus siteleri ülkenin zengin ve köklü kulüplerinden Zenit'in, Attila için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro vermeyi kabul ettiğini öne sürdü.

"FENERBAHÇE'NİN ŞARTLARI KABUL EDİLDİ"

Haberde, "Zenit Petersburg yaz transfer penceresi kapanmadan önce savunmayı güçlendirmeyi planlıyor. Mavi-Beyazlılar, Türkiye'nin Fenerbahçe takımından Macar defans oyuncusu Attila Szalai'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Zenit Petersburg, Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etti ve 20 milyon euroluk transfere onay verdi. Dejan Lovren'in bu yaz Zenit'ten ayrılacağı düşünülürse bu transferin gerçekleşmesi oldukça makul görülüyor." ifadelerine yer verildi.