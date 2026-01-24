Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'nin transferini tamamlayamayan Fenerbahçe, transferdeki yeni rotasını İtalya'ya çevirdi.

ORTA SAHAYA SON ADAY MCKENNIE

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun Schalke 04'ten eski öğrencisi olan Juventuslu futbolcu Weston McKennie'yi transfer listesine ekledi. Tedesco'nun 27 yaşındaki oyuncununtransferine olumlu rapor vermesinin ardından sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ABD'li oyuncu ile ön temas kurarak şartlarını öğrendi.

TRANSFERDE SICAK GELİŞMELER YAŞANABİLİR

İtalyan basınındaki haberlere göre; Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti'nin deneyimli orta sahayı takımda tutmak istediği ancak gelecek teklife göre transferde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasını bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta giyen McKennie, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.