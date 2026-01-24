Haberler

Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor
Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'nin transferini sonuçlandıramayan Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya kırdı. Tedesco'nun eski öğrencisi için olumlu rapor vermesinin ardından sarı-lacivertliler, Juventus'ta sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Weston McKennie'yi transfer listesine ekleyerek yıldız isim ile ön temas kurdu.

  • Fenerbahçe, Juventuslu orta saha oyuncusu Weston McKennie'nin transferini gündemine aldı.
  • Weston McKennie, 2023-2024 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 28 maçta 5 gol ve 4 asist yaptı.
  • Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Weston McKennie'yi takımda tutmak istiyor ancak gelecek teklife göre transfer mümkün olabilir.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'nin transferini tamamlayamayan Fenerbahçe, transferdeki yeni rotasını İtalya'ya çevirdi.

ORTA SAHAYA SON ADAY MCKENNIE

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun Schalke 04'ten eski öğrencisi olan Juventuslu futbolcu Weston McKennie'yi transfer listesine ekledi. Tedesco'nun 27 yaşındaki oyuncununtransferine olumlu rapor vermesinin ardından sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ABD'li oyuncu ile ön temas kurarak şartlarını öğrendi.

TRANSFERDE SICAK GELİŞMELER YAŞANABİLİR

İtalyan basınındaki haberlere göre; Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti'nin deneyimli orta sahayı takımda tutmak istediği ancak gelecek teklife göre transferde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasını bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta giyen McKennie, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

