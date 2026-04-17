EuroLeague Women'da finalin adı; Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet

EUROLEAGUE Women Final Six'te Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalleri kazanarak finale yükseldi. Fenerbahçe, Spar Girona'yı 76-59, Galatasaray ise Casademont Zaragoza'yı 63-56 mağlup etti.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki EuroLeague Women Final Six yarı finalinde günün ilk maçında Fenerbahçe Opet, Spar Girona ile karşılaştı. Maç sonunda rakibini 76-59 mağlup eden sarı-lacivertli takım adını tarihinde 7'nci kez finale yazdırdı.

Yarı finalde günün ikinci maçında ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanyol rakibi Casademont Zaragoza'yı 63-56 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

İki Türk ekibi Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki final mücadelesi 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

