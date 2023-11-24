Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-1 Yendi

Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 yenerek galip geldi.

İSTANBUL, -

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş ( Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Carutasu, Busa, Zeynep Sude Demirel, Van Aalen)

FENERBAHÇE OPET: Meliha Diken, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina, Meryem Boz)

SETLER: 24-26, 20-25, 25-21, 20-25

SÜRE: 109 dakika (28, 28, 26, 27)

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 yendi. Sarı-lacivertliler, 24-26, 20-25, 25-21, 20-25'lik setlerle karşılaşmadan galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Fenerbahçe Ayça Aykaç voleybol Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title